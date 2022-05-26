وزير الخارجية التركي يشير إلى استحالة تصدير الحبوب من أوكرانيا عن طريق البحر

أشار وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إلى "استحالة في الوقت الحالي تصدير الحبوب من أوكرانيا عن طريق البحر بسبب مشاكل أمنية".

ونقلت قناة "إن تي في" (NTV) عن الوزير التركي قوله: "أصبح تصدير منتجات الحبوب (من أوكرانيا) إلى الأسواق الدولية أمرا مستحيلا بسبب القضايا الأمنية. العقوبات لا تطال روسيا فيما يتعلق بالحبوب، ومع ذلك هناك قيود مؤقتة فيما يتعلق بأمور أخرى (كشحن) السفن، وتجري الاتصالات بشأن هذه القضية".

من جهته رفض الكرملين الاتهامات الغربية له بعرقلة إمدادات الحبوب من أوكرانيا، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "نحن نرفض بشكل قاطع هذه الاتهامات، بل على العكس، نتهم الدول الغربية بارتكاب عدد من الإجراءات غير القانونية التي أدت إلى هذا الحصار".

وأضاف المسؤول الروسي: "عليهم (الغرب) إلغاء تلك القرارات غير القانونية التي تمنع تأجير السفن وتصدير الحبوب وما إلى ذلك".

المصدر: تاس