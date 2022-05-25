تقرير: السعودية تسجل أعلى فائض تجاري على الإطلاق في مارس

كشفت صحيفة "الاقتصادية" أن الميزان التجاري السلعي للسعودية سجل فائضا بقيمة 86.9 مليار ريال في مارس الماضي، نتيجة بلوغ الصادرات 142.2 مليار ريال مقابل واردات بقيمة 55.2 مليار ريال.

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وفي تقرير استند إلى بيانات رسمية، رصدته وحدة التقارير في الصحيفة، أشارت "الاقتصادية" إلى أن "الفائض التجاري السلعي في مارس هو الأعلى مستوى تاريخيا حسب البيانات المتاحة".

كما كشفت "الاقتصادية" في تقرير لها أن "الصادرات غير النفطية السعودية ارتفعت خلال مارس الماضي بنسبة 25.4%، لتبلغ 28.2 مليار ريال، مقابل 22.5 مليار ريال في الشهر ذاته من 2021، لتنمو بذلك الصادرات غير النفطية السعودية على أساس سنوي وللشهر الخامس عشر، حيث أنها نمت مقارنة مع الشهر السابق (شهر فبراير)، 13%".

وأوضحت الصحيفة أن "السعودية تسعى التسعى إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030"، لافتة إلى أنه "خلال العام الماضي، سجلت السعودية رقما قياسيا في صادراتها غير النفطية وذلك بعدما بلغت نحو 275 مليار ريال".

المصدر: "الاقتصادية"