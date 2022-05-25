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إيران تؤكد التفاوض مع روسيا لتطوير المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة بوشهر للطاقة النووية

مال وأعمال

إيران تؤكد التفاوض مع روسيا لتطوير المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة بوشهر للطاقة النووية
Legion-Media
علما روسيا وإيران
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أكدت منظمة الطاقة الذرية في إيران أنها تتفاوض مع روسيا لتطوير المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة بوشهر للطاقة النووية.

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وعلى هامش الاجتماع المشترك بين وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، وألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، شدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، على أن "العلاقات الإيرانية الروسية جيدة للغاية، لا سيما فيما يتعلق بالملف النووي".

وأضاف كمالوندي: "لأن هذه مشاريع كبيرة، فهي بحاجة إلى استثمارات ضخمة، لذلك يجب أن ننظر في القضايا المالية، وفي هذا الصدد نتفاوض مع روسيا"، مؤكدا أن "إيران وروسيا تربطهما علاقات جيدة في مجال الطاقة النووية ونسعى إلى تطويرها".

المصدر: "إيرنا"

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