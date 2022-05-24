العملة الروسية تواصل الارتفاع.. الروبل الروسي يسجل أمام الدولار مستوى هو الأول منذ مارس 2018

تواصل العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية، وجرى تداول الدولار اليوم الثلاثاء دون مستوى 57 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2018، أي في نحو 4 سنوات.

وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 44 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 57.51 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 46 كوبيكا إلى 59.64 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وقبل ذلك في مستهل تعاملات اليوم، تم تداول الدولار دون مستوى 57 روبلا، عند مستوى 56.61 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2018. في حين جرى تداول اليورو عند مستوى 58.59 روبل.

المصدر: RT + نوفوستي