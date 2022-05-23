بايدن: الاقتصاد الأمريكي يعاني من مشاكل لكن الركود ليس حتميا

أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة تواجه "رياحا اقتصادية معاكسة" مع ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية، لكنه رفض القول إن الركود أمر لا مفر منه.

في مؤتمر صحفي في طوكيو، تحدث بايدن عن سلسلة من الاستثمارات التي حفزت نمو الوظائف، بما في ذلك مصنع شركة "سامسونغ" الجديد في تكساس، و"هيونداي" في جورجيا، "تويوتا" في ولاية كارولينا الشمالية.

وسأل بايدن: "هل هذا يعني أنه ليس لدينا مشاكل؟ نحن لدينا مشاكل يعاني منها بقية العالم، ولكنها أقل أهمية من تلك الموجودة في بقية العالم بسبب نمونا الداخلي وقوتنا"، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، "أدت إلى قلب أسواق النفط العالمية وفرضت ضغطا على الدول الأوروبية الأكثر اعتمادا على الطاقة الروسية".

وأشار إلى قراره الإفراج عن ملايين براميل النفط من الاحتياطيات لتعزيز الإمدادات، معترفا بأن ذلك لم يكن كافيا لخفض الأسعار التي سجلت مستويات قياسية في الأيام الأخيرة.

وشدد بايدن على أنه سيواصل العمل مع دول الشرق الأوسط لتعزيز إمدادات النفط، وسيواصل اتباع السياسات التي تحفز النمو محليا.

المصدر: The Hill