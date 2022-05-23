ماليزيا توقف صادرات الدجاج

قررت ماليزيا اعتبارا من الشهر القادم (يونيو 2022) وقف صادرات الدجاج حتى يستقر الإنتاج والأسعار، كذلك وافقت الحكومة الماليزية على إلغاء رخص استيراد القمح.

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وكشف رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، عن أن ماليزيا ستوقف تصدير 3.6 مليون دجاجة شهريا اعتبارا من الشهر المقبل (1 يونيو 2022)، كذلك سيتم إلغاء التصريح المعتمد لاستيراد القمح حتى استقرار الإنتاج والأسعار.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي أنه تم إلغاء شرط التصريح المعتمد لواردات الدواجن والقمح حتى استقرار الإنتاج والأسعار، لإعطاء الأولوية لمواطني ماليزيا.

كما حددت الحكومة سقفا لسعر الدجاج عند 2.8 دولار أمريكي، كما أنها ستعترف بالمزيد من المسالخ في الخارج لتعزيز الإمدادات المحلية وسط ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وفقا لبيان صادر اليوم الاثنين.

وتأتي هذه القرارات بعد أيام من إلغاء إسماعيل قواعد التصاريح المعتمدة لواردات المواد الغذائية، بما في ذلك الدجاج وجوز الهند والحليب المبخر لتأمين الإمدادات الغذائية الكافية في البلاد.

ومن المرجح أن تؤثر هذه الخطوة على سنغافورة المجاورة التي تحصل على ثلث إمداداتها من الدجاج من ماليزيا، وفقا لبيانات من وكالة الأغذية السنغافورية.

وأشار إسماعيل إلى أن هيئة مكافحة الاحتكار في ماليزيا تحقق في التقارير التي تفيد بوجود كارتلات (تحالفات) تتحكم في أسعار وإنتاج الدواجن، ووعد باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة ذلك.

المصدر: بلومبرغ