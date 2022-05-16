الخارجية الليتوانية تحرض على وقف نقل الغاز والنفط عبر أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرغيس، بضرورة وقف نقل الغاز والنفط من روسيا عبر أوكرانيا، والذي من شأنه أن يحل مشكلة الحظر النفطي الذي تقف ضده هنغاريا حاليا.

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وقال لاندسبيرغيس، قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لمناقشة عقوبات جديدة ضد روسيا، اليوم الاثنين 16 مايو: "يمكن أن يكون أحد الحلول هو مساعدة أوكرانيا في فرض الحظر على (مرور) الغاز والنفط الروسي، لأن الدولة الأوروبية ( يقصد هنغاريا) التي لا تريد مساعدتنا في التوصل إلى حل مشترك تعتمد على حركة المرور هذه من أوكرانيا. لذلك، إذا تم قطع العبور من أوكرانيا، سيتم حل المشكلة من تلقاء نفسها".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتخذت على التوالي خمس مجموعات من العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، وكجزء من الحزمة السادسة المقبلة، يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية التخلي عن النفط الروسي، في الوقت الذي ترفض فيه هنغاريا فرض تلك العقوبة خوفا من التأثير السلبي لهذه الخطوة على اقتصادها المعتمد كليا على النفط الروسي.

المصدر: نوفوستي