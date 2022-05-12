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الروبل يواصل تعزيز مواقعه.. اليورو دون مستوى 66 روبلا لأول مرة منذ منتصف 2017

مال وأعمال

الروبل يواصل تعزيز مواقعه.. اليورو دون مستوى 66 روبلا لأول مرة منذ منتصف 2017
Globallookpress
صورة تعبيرية
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واصلت العملة الروسية صعودها أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية، وانخفض اليورو اليوم الخميس دون مستوى 66 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ يونيو من العام 2017.

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في حين جرى تداول الدولار دون مستوى 64 روبلا للمرة الأولى منذ شهر فبراير من العام 2020.

وأظهرت بيانات بورصة موسكو، أنه بحلول الساعة 17:28 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 3.68 روبل إلى 63.44 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 65.90 روبلا.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، ارتفع مؤشر البورصة الروسية RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.49% إلى 1140.1 نقطة، وجاء ذلك خلافا للمؤشر MICEX، الذي تراجع بنسبة 3.43% إلى 2305.20 نقطة.

المصدر: RT + نوفوستي

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