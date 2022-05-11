مصر تسدد لشركة إماراتية ملايين الدولارات

قالت شركة دانة غاز الإماراتية، في بيان اليوم الأربعاء، إن مصر سددت 17 مليون دولار مستحقات لصالح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضافت الشركة أن المبالغ المستحقة غير المسددة للشركة في مصر شهدت تحسنا كبيرا، إذ انخفضت بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 31 مليون دولار مقارنة بـ 131 مليون دولار في نهاية نفس الفترة العام الماضي.

وبحسب البيان فإن إنتاج الشركة من مصر تراجع بنسبة 7% ليصل إلى 27 ألف برميل نفط مكافئ يوميا نتيجة للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول العاملة.

وكانت الشركة أعلنت أنها تسلمت 193 مليون دولار من مستحقاتها لدى مصر العام الماضي، وهي قيمة مرتفعة مقارنة بمبلغ 80 مليون دولار في عام 2020.

ودانة غاز هي شركة إقليمية خاصة لإنتاج الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، تأسست في ديسمبر 2005 وهي مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

المصدر: مصراوي