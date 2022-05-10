أخوان بريطانيان يصبحان أبوين لأول مرة في أقل من ساعتين على يد قابلة واحدة (صور)

أصبح أخوان بريطانيّان أبوين لأول مرة في غضون ساعتين بمستشفى وورسيسترشاير الملكي في إنجلترا.

وغداة عيد الفصح رزق جورج روبنسون وهايلي بوكينغ طفلا أسمياه أوليفر جيمس، وبعد أقل من ساعتين، رزق جو وإيلي روبنسون طفلا أسمياه ريجينالد جيوفري.

ووصف الأخوان روبنسون من منطقة ريديتش جنوبي برمنغهام، التجربة "بالساحرة".

وولد الطفلان على يد القابلة نفسها واسمها إيمي تيرنر، والتي تصادف أنها كانت في ذلك اليوم تحتفل بعيد ميلادها الثالث والثلاثين.

وبلغ وزن الطفل أوليفر 3.6 كيلوغرامات وقت ولادته في اليوم المتوقع لذلك، بينما بلغ وزن ريجينالد 3.2 كيلوغرامات وقت ولادته والتي جاءت قبل خمسة أيام من اليوم المتوقع.

ويعمل الأخوان معا في شركة لتشذيب الأشجار، ومن المتوقع أن يصيرا عَمّين في وقت لاحق من العام الجاري ذلك أن أخاهما الأكبر توم ينتظر مولوده البكر في سبتمبر المقبل.

How about this for a story on #InternationalDayoftheMidwife



2 brothers both became fathers within 2 hrs of each other in our hospital - with the same midwife, Ami on hand for both births!



If that wasn't enough, it was on midwife Ami's birthday, so all 3 now share a special day! pic.twitter.com/YtOIZP3Ufk — Worcestershire Acute NHS (@WorcsAcuteNHS) May 5, 2022

Two Redditch brothers became first-time fathers within just two hours of each other.

➡️ https://t.co/2mjWMcCboNpic.twitter.com/KwV7LnSXxb — BBC News Midlands (@bbcmtd) May 9, 2022

المصدر: موقع "بي بي سي" البريطاني