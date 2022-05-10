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أخوان بريطانيان يصبحان أبوين لأول مرة في أقل من ساعتين على يد قابلة واحدة (صور)

مال وأعمال

أخوان بريطانيان يصبحان أبوين لأول مرة في أقل من ساعتين على يد قابلة واحدة (صور)
RT @WorcsAcuteNHS
مستشفى وورسيسترشاير الملكي في إنجلترا
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أصبح أخوان بريطانيّان أبوين لأول مرة في غضون ساعتين بمستشفى وورسيسترشاير الملكي في إنجلترا.

وغداة عيد الفصح رزق جورج روبنسون وهايلي بوكينغ طفلا أسمياه أوليفر جيمس، وبعد أقل من ساعتين، رزق جو وإيلي روبنسون طفلا أسمياه ريجينالد جيوفري.

ووصف الأخوان روبنسون من منطقة ريديتش جنوبي برمنغهام، التجربة "بالساحرة".

وولد الطفلان على يد القابلة نفسها واسمها إيمي تيرنر، والتي تصادف أنها كانت في ذلك اليوم تحتفل بعيد ميلادها الثالث والثلاثين.

وبلغ وزن الطفل أوليفر 3.6 كيلوغرامات وقت ولادته في اليوم المتوقع لذلك، بينما بلغ وزن ريجينالد 3.2 كيلوغرامات وقت ولادته والتي جاءت قبل خمسة أيام من اليوم المتوقع.

ويعمل الأخوان معا في شركة لتشذيب الأشجار، ومن المتوقع أن يصيرا عَمّين في وقت لاحق من العام الجاري ذلك أن أخاهما الأكبر توم ينتظر مولوده البكر في سبتمبر المقبل.

المصدر: موقع "بي بي سي" البريطاني

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