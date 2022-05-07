"وول ستريت جورنال": صندوق جاريد كوشنر الجديد يخطط لاستثمار الأموال السعودية في إسرائيل

أكدت مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمار الخاص الجديد لجاريد كوشنر يخطط لاستثمار مئات الملايين من الدولارات السعودية في شركات إسرائيلية ناشئة.

وأشارت المصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن "أفينتي بارتنرز" التي أسسها كوشنر حديثا، والتي جمعت أكثر من 3 مليارات دولار بما في ذلك التزام بقيمة 2 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية لإسرائيل، اختارت بالفعل أول شركتين إسرائيليتين للاستثمار.

وأضافت، أن "القرار هو أول مثال معروف على أن أموال صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيتم توجيهها إلى إسرائيل، في علامة على استعداد المملكة للتعامل مع تل أبيب، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بينهما".

وتعمل الحكومة الإسرائيلية، بعد قرابة عامين من توسط الولايات المتحدة في صفقات تطبيع تاريخية، على "تعميق العلاقات التجارية والأمنية مع الدول العربية، بما في ذلك الإمارات والبحرين والمغرب".

ولعب كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب والمستشار السابق للبيت الأبيض، دورا رئيسيا فيما يسمى بـ"اتفاقيات أبراهام"، كما أقام علاقات قوية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقام كوشنر منذ مغادرته البيت الأبيض، بالتواصل مع البيت الأبيض في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتطوير شركته الخاصة، وهي مشروع أكسبه أموالا طائلة بغض النظر عن نجاح أو فشل الاستثمار.

المصدر: "وول ستريت جورنال" + "فوربس" + "الوفا نيوز"