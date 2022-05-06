ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف حول الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط قيام المستثمرين بتقييم احتمالية حدوث نقص في معروض النفط في ظل قرار "أوبك+" ومساعي الاتحاد الأوروبي فرض حظر على شراء النفط الروسي.

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وبحلول الساعة 08:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.57% إلى 108.88 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.60% إلى 111.56 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ويأتي ارتفاع الأسعار في ظل قرار "أوبك+" التمسك بسياسة الإنتاج الحالية وزيادة إنتاج النفط للمجموعة وفقا لما مخطط له في يونيو 2022 بمقدار 432 ألف برميل يوميا، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن حدوث نقص محتمل في معروض الخام.

كذلك لقيت الأسعار دعما من اقتراح المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على شراء النفط الروسي، وذلك في إطار الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا.

المصدر: بلومبرغ + نوفوستي