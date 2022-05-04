أمين عام "أوبك": لا توجد طاقة إنتاج فائضة في العالم لتعويض الإنتاج المفقود المحتمل من روسيا

قال الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو في اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك+" إن روسيا تصدر يوميا أكثر من 7 ملايين برميل من النفط والمنتجات النفطية.

وشدد محمد باركيندو على أن العالم ليس لديه طاقة فائضة لتعويض هذه الكميات، حسبما أفاد مصدر مشارك في الاجتماع لوكالة "تاس" الروسية.

وصرح الأمين العام لمنظمة "أوبك": "من منظور سوق النفط، ما هو واضح هو أن صادرات روسيا من النفط والسوائل الأخرى التي تزيد عن 7 ملايين برميل يوميا لا يمكن تعويضها من أي مكان آخر.. الطاقة الفائضة غير موجودة".

وتناقش دول الاتحاد الأوروبي حاليا خطة المفوضية بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تضمن حظر واردات النفط الخام خلال ستة أشهر، وحظر واردات منتجات النفط بحلول نهاية العام.

وقد أعربت هنغاريا بالفعل عن تحفظات على الخطة التي تحتاج إلى اتفاق بالإجماع لتطبيقها عمليا.

وعلق وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، في وقت سابق على خطط الاتحاد الأوروبي لفرض الحظر قائلا إن "الحكومة الهنغارية لا تستطيع اتخاذ مثل هذه الخطوة، لأن هذا سوف يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه لأمن الطاقة في البلاد".

المصدر: وكالات