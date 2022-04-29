في بورصة موسكو.. الروبل الروسي يظهر ارتفاعا قويا

يواصل الروبل الروسي تعزيز مواقعه أمام الدولار واليورو، اليوم الجمعة، وجرى تداول العملة الأمريكية دون مستوى 71 روبلا للمرة الأولى منذ 8 أبريل الجاري.

وبحلول الساعة 11:43 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 1.5% إلى 70.99 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.67% إلى 74.87 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ويأتي ارتفاع العملة الروسية خلال تعاملات اليوم بعد تراجع حاد سجلته في مارس الماضي، إذ تجاوزت مستوى 140 روبلا للدولار، لكنها عادت للتعافي في ظل إجراءات أعلن عنها البنك المركزي الروسي الشهر الماضي لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا.

ومن أبرز الإجراءات، التي أطلقها المركزي الروسي، هو إلزام المصدرين في روسيا بييع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو، كذلك رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستويات قياسية.

وسينظر المركزي الروسي، خلال اجتماع لمجلس إدارته اليوم، في مسألة سعر الفائدة الرئيسي، وسط توقعات أن يقوم المركزي بخفض السعر من مستوى 17% (الحالي) إلى 15% سنويا.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 2% إلى 2431.2 نقطة، فيما صعد المؤشر للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 4.25% إلى 1086.15 نقطة.

المصدر: RT + تاس