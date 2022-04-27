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أسعار الغاز في أوروبا تقفز بأكثر من 16% بسبب تعنت بلغاريا وبولندا

مال وأعمال

أسعار الغاز في أوروبا تقفز بأكثر من 16% بسبب تعنت بلغاريا وبولندا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم، بأكثر من 16% بسبب تعنت بلغاريا وبولندا وعدم قبولهما سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل الأمر الذي دفع "غازبروم" لوقف الإمدادات لهاتين الدولتين.

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وفي بداية تعاملات الأربعاء قفزت أسعار عقود الغاز في البورصات الأوروبية بأكثر من 16% وتجاوزت مستوى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب.

وقبل ذلك أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أنها أوقفت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم قيام الدولتين بسداد ثمن الإمدادات بالروبل.

يتبع..

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