Visa تقدر الخسائر بعد مغادرة روسيا

أعلنت شركة Visa Inc الأمريكية، أن حجم خسائرها الصافية بسبب مغادرتها السوق الروسية في بداية مارس الماضي، بلغ 35 مليون دولار.

وأوضحت الشركة في تقريرها المالي أنها لم تعد تتلقى الدخل من الأنشطة المحلية والعابرة للحدود للعملاء الروس.

وقال التقرير: "خلال الأشهر الثلاثة والستة المنتهية في 31 مارس 2021، سجلنا خسارة صافية في المصروفات العامة والإدارية بقيمة 35 مليون دولار نتيجة لفك الارتباط بفرع الشركة الروسي. وتكبدنا كذلك خسائر بقيمة 25 مليون دولار نتيجة للدعم المقدم لموظفينا في روسيا وأوكرانيا".

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في غضون ذلك، ارتفع صافي ربح الشركة للنصف الأول من السنة المالية 2021-2022 (المنتهية في 31 مارس) بنسبة 24 في المائة، ووصل إلى 7.606 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي