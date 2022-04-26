دخول مشروع خط الغاز بين المغرب ونيجيريا مرحلة جديدة

أعلنت شركة "وورلي بارسونز" الأسترالية أنها ستتولى مهمة إدارة المرحلة الثانية من الدراسات الهندسية لمشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا.

وأوضحت شركة "وورلي بارسونز" للاستشارات الهندسية، في بيان أن شركتها الفرعية Intecsea في هولندا ستتكلف بتنسيق مرحلة التصميم والهندسة في الأشهر المقبلة، ما سيُسرّع وتيرة تشييد المشروع الضخم، حسبما ذكر موقع صحيفة "هسبريس".

وأضافت الصحيفة أن فريق الشركة الأسترالية في لندن سيشرع في إنجاز دراسات الأثر الاجتماعي والبيئي، والدراسات الاستقصائية من الناحيتين البرية والبحرية، بالموازاة مع تقديم الاستشارات التقنية من شبكة المكاتب الإفريقية والهندية.

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وقال المدير العام لشركة Intecsea، بينغ ليو، إن "الشركة العالمية وورلي تتشرف بكونها مساهمة في تشييد مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري".

وأضاف أن "المشروع من شأنه تعزيز الاقتصاد الإقليمي، ودعم تنمية البلدان الإفريقية"، وأشار إلى أن "الشركة تتطلع للعمل مع المكاتب الحكومية الرسمية المشرفة على الأنبوب بكل من الرباط وأبوجا".

وكانت المملكة المغربية ونيجيريا أطلقتا رسميا دراسة جدوى مشروع عملاق لخط أنابيب الغاز يفترض أن يبلغ طوله حوالي 4 آلاف كيلومتر، ويعبر 12 دولة تضم 300 مليون نسمة، قبل وصوله إلى الأسواق الأوروبية.

وحسب تفاصيل المشروع، فإن الدول التي تتوافر لديها حقول الغاز سيتم ضخ إنتاجها في خط الأنابيب هذا، بينما ستستفيد منه الدول الأخرى غير المنتجة للغاز لأغراض تنموية. ومن المتوقع أن يمتد الأنبوب على طول حوالي 5660 كيلومترا.

المصدر: "هسبريس"