مصر تضع شرطا قبل استيراد القمح من الهند

اشترطت مصر ممثلة في الحجر الزراعي المصري ضرورة استخدام مبيد فوسفيد الألومنيوم لتبخير شحنات القمح الواردة من دولة الهند بجرعات محددة.

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ويعد فوسفيد الألومنيوم من المبيدات وهو مركب كيميائي يستخدم بشكل أساسي في مكافحة الحشرات، كما أنه مصدر لغاز الفوسفين ولكنه أحد المركبات المعروفة بسميتها العالية لذلك يجب الحذر عند التعامل معه واتباع الارشادات الصحيحة لتجنب الإصابة بالتسمم، ويستخدم فوسفيد اللومنيوم كمبيد للحشرات والقوارض، وكذلك في عمليات تبخير الحبوب.

ووضع الحجر الزراعي المصري عددا من الشروط والمواصفات قبل استيراد القمح الهندي فقد نص المنشور: "بناء على نتائج تحليل مخاطر الآفات لاستيراد القمح الهندي والمنتهية بإيفاد لجنة فنية إلى دولة الهند للاطلاع على نظم فحص الحبوب والتفتيش عليها وإجراءات الصحة النباتية المتبعة بالمنشأ الهندي وعلى تقرير اللجنة المعروض علينا تقرر الآتي: اعتماد المنشأ الهندي لاستيراد الأقماح وعليه يتم ادراجه ضمن قائمة المناشئ المعتمدة لاستيراد القمح".

كما نص المنشور على أنه: يشترط الحصول على إذن استيراد مسبق من الحجر الزراعي موضحا به الاشتراطات الفنية.

واشترط الحجر الزراعي المصري بخصوص معالجة الصحة النباتية أنه يجب تبخير الشحنة بـ فوسفيد الألومنيوم فقط بجرعة 1.2 جم غاز/ م 3 قبل التصدير ويجب إرفاق شهادة التبخير بشهادة الصحة النباتية.

وتستعد مصر لاستقبال أول شحنات القمح الهندي خلال الفترة المقبلة للمرة الأولى بعد اعتماد الحجر الزراعي بوزارة الزراعة الهند كمنشأ جديد للاستيراد.

المصدر: القاهرة 24