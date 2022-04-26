لبنان.. المصرف المركزي يطرح عملة نقدية جديدة (صورة)

أعلن المصرف المركزي اللبناني، اليوم الثلاثاء، أنه سيضع في التداول اعتبارا من اليوم ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 5000 ليرة لبنانية.

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وأحاط مصرف لبنان الجمهور علما بأنه سيضع في التداول اعتبارا من تاريخ 26/4/2022 ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 5000/ ل.ل. (خمسة آلاف ليرة) موقعة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامه والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري.

وأوضح المصرف أن مواصفات الورقة النقدية الجديدة هي التالية:

تاريخ الإصدار: إن تاريخ إصدار الورقة النقدية الجديدة هو 1 نیسان 2021.

القياس: إن قياس الورقة النقدية الجديدة هو ذات قياس الورقة النقدية المتداولة حالياً من الفئة عينها- اللون: إن لون الورقة النقدية الجديدة هو ذات لون الورقة النقدية المتداولة حالياً من الفئة عينها

سمات الأمان: إن سمات الأمان البصرية الموجودة على الورقة النقدية الجديدة هي ذاتها الموجودة على الورقة النقدية المتداولة حاليا من الفئة عينها، باستثناء خيط الأمان الذي تم تطويره بحيث أصبح رمادي اللون ويحتوي على رسوم هندسية تتحرك عند تحريك الورقة بشكل عامودي .

ولفت إلى أن "الأوراق النقدية الجديدة ستوضع في التداول إلى جانب الأوراق المتداولة حالياً من الفئة ذاتها".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية