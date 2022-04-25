استطلاع: 62% من السعوديين تعرضوا للاحتيال المالي

أظهر استطلاع للرأي أن نحو ثلثي السعوديين تعرضوا لمحاولات الاحتيال المالي عبر وسائل إلكترونية، وأن معظم المحتالين قالوا إنهم يمثلون المصارف، أو من رجال الشرطة.

وقال 62 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع (1045 مشاركا) قالوا إنهم تعرضوا لمحاولات احتيال مالي عبر المكالمات الهاتفية أو الوسائل الإلكترونية.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أن 28 في المئة ممن تعرضوا لمحاولات احتيال مالي قالوا إنه كانت هناك علاقة بين محاولة الاحتيال المالي التي تعرضوا لها ونشاط سابق قاموا به، من قبيل الشراء عن طريق الإنترنت، شحنة بريدية، دفع حساب بالبطاقة البنكية في جهة معينة، إذ اتصل أحد يدعي أنه نفس الجهة.

وقال 14 في المئة إنهم خسروا مالا بسبب الاحتيال المالي عبر مكالمات هاتفية أو وسائل إلكترونية أخرى.

وفيما يخص تأثير الخسارة المالية قال 53 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، إنها أثرت سلبا على أسلوب حياتهم وحياة أسرهم، فيما رأى 16 في المئة أنها أعاقت خطط الادخار لديهم، بينما قال 31 في المئة، إن الخسارة جعلتهم يتخلون عن خطط لشراء حاجيات معينة.

وحول الجهة التي يدعي المحتالون أنهم ينتمون إليها، جاءت المصارف في المقدمة وبنسبة 72 في المئة، فيما كانت الشرطة بنسبة 18 في المئة، وإرساليات البريد سجلت 10 في المئة.

وأظهر الاستطلاع أن 58 في المئة من السعوديين، تعرض أحد معارفهم من أقارب وأصدقاء وجيران وزملاء لمحاولة احتيال مالي عبر المكالمات الهاتفية أو الوسائل الإلكترونية. فيما ذكر 43 من المشاركين في الاستطلاع، أن أحد معارفهم خسر مالا بسبب الاحتيال المالي عبر المكالمات أو الوسائل الإلكترونية.

وحول الطريقة التي يستخدمها المحتال لإقناع الضحية بتقديم معلومة خاصة أو تحويل مبلغ مالي، وجد الاستطلاع أن 53 في المئة، من تلك الطرق تركزت حول، رسوم استكمال الطلب، و31 في المئة، على صور وأرقام لسلعة للشراء، و16 في المئة، على شكل أتعاب مقدمة سلفا.

المصدر: موقع صحيفة "عكاظ"