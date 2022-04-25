شركة صينية تتطلع لشراء حصة "رينو" الفرنسية في مصنع "لادا"

كشف مصدر مقرب من شركة "أفتوفاز" الروسية، المصنعة لسيارات "لادا"، لوكالة "تاس" اليوم الاثنين، أن شركة صناعة سيارات صينية قد تشتري حصة "رينو" الفرنسية في الشركة الروسية.

وأشار المصدر إلى أن الشركة الصينية من الممكن أن تشتري الحصة في مايو أو يونيو من العام الجاري.

وتمتلك شركة "رينو" الفرنسية حصة نسبتها 68% في شركة "لادا أفتو غولدينغ"، المالكة لشركة "أفتوفاز" الروسية، وتمتلك "رينو" الحصة في "لادا أفتو غولدينغ" بالشراكة مع الشركة الروسية الحكومية "روستيخ".

وفي ظل ضغوطات العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، أعلنت شركات أجنبية انسحابها أو تعليق أعمالها في روسيا، بما في ذلك "رينو"، من جهتها أكدت موسكو أن الفراغ الذي أحدثه انسحاب الشركات لن يبقى فارغا وسيتم ملؤه من قبل شركات من دول أخرى.

وفي نهاية شهر مارس الماضي، أعلنت الخدمة الصحيفة لشركة "رينو" تعليق الأعمال في مصنعها في موسكو، واستكشاف الخيارات الممكنة لمشاركتها في أعمال "أفتوفاز".

من جهتها ذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، في وقت سابق، أن الشركة الفرنسية تدرس نقل ملكية حصتها في "أفتوفاز" إلى مستثمر روسي.

المصدر: تاس