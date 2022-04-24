مصادر إعلامية إسبانية: المغرب يكتشف حقلا ضخما للنفط قبالة جزر الكناري

اكتشفت شركة Europa Oil & Gas البريطانية المسؤولة عن التنقيب في الواجهة البحرية الأطلسية جنوب المغرب، حقلا نفطيا في حوض مدينة أغادير، تقدر قيمة احتياطياته بمليارات الدولارات.

وأشار موقع "موتورباسيون" الإسباني، الذي نشر الخبر، إلى أن "الاكتشاف كنز.. ويقع على بعد أقل من 200 كم شمال شرق لا غراسيوسا وقبالة الساحل المغربي سيدي إفني وطانطان وطرفاية ويمتد حوالي على مساحة 12 ألف كيلومتر في المحيط الأطلسي".

وأضاف: "تقدر قيمة الاستكشاف بحوالي 110 مليار يورو، وهو ما يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في عام 2020، عندما بلغ 112 مليار دولار".

وأثار الاكتشاف النفطي، جدلا واسعا في إسبانيا، عقب اعتبار مواقع إخبارية وتلفزيونية وجهات معادية للمغرب، أنه "يقع في الحدود البحرية لجزر الكناري التابعة لإسبانيا".

من جهته، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسي الباريس، ورئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري أنخيل فيكتور توريس، بأن "الاكتشاف يقع ضمن المياه الإقليمية للمغرب، وليس عكس ما روج له".

المصدر: "موتورباسيون" الإسباني + وكالات