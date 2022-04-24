الإمارات تفتتح مشروعا استثماريا في باكستان

أعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن بدء الإنتاج التجاري لمصنع بانجغور لإنتاج التمور بمنطقة بانجغور بإقليم بلوشستان في باكستان وبتمويل من قبل صندوق أبوظبي للتنمية.

وتم إنشاء مصنع بانجغور لإنتاج التمور في جمهورية باكستان بمنطقة بانجغور بإقليم بلوشستان من قبل المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان وبتمويل من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، وبتكلفة بلغت 6 ملايين و357 آلف دولار أمريكي.

وقال عبدالله خليفة الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان إن بدء الإنتاج والتوزيع التجاري من مصنع بانجغور لإنتاج التمور في الأسواق الباكستانية، يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وحاجة الأسر الباكستانية الماسة لتمور ذات جودة عالية كصنف غذائي رئيسي على موائد الإفطار.

وأكد أهمية تنفيذ مشروع مصنع بانجغور لإنتاج التمور في جمهورية باكستان الإسلامية التي تحتل المرتبة السادسة عالميا في انتاج التمور بطاقة إنتاجية تبلغ 556 ألف طن سنويا و يمثل إنشاء هذا المصنع بداية مرحلة حديثة لتطوير المنتج الباكستاني وزيادة الاهتمام بالثروة الزراعية ودعم سياسة الأمن الغذائي.

وأشار الغفلي إلى أنه تم تأهيل العمالة الفنية داخل المصنع، ورفع كفاءة الموارد البشرية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية على تكنولوجيا التصنيع والممارسات الصحية السليمة والنظافة، والتطهير ليكتسب العمال الخبرة للتعامل مع الأغذية، وتحقيق الاشتراطات الصحية، للحصول على منتج آمن وصحي.

الجدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية يضطلع بدور مميز في دعم وتمويل المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها من قبل المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان.

ويمثل مشروع مصنع بانجغور لإنتاج التمور أحد المشاريع التي تساهم المؤسسة بتمويلها، ومنذ عام 2013 بلغ مجموع التمويل الذي قدمه الصندوق لتنفيذ المشاريع التنموية بجمهورية باكستان الإسلامية مبلغ 220 مليون دولار أمريكي.

المصدر: وام