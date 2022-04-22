شركة "أوبو مصر" تعلق على قرار تسريح الموظفين

قال مصدر في شركة "أوبو مصر"، إن الشركة لا تنوي الخروج من السوق المصرية، ولكنها تجري إعادة هيكلة داخلية للموظفين بما يتناسب مع القرارات الأخيرة الخاصة بتقييد عمليات الاستيراد.

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وتداول عدد من الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن تسريح شركة أوبو للعمالة في مصر، وأن ذلك قد يكون بسبب إنهاء أعمالها في مصر.

وكان واحد من البرموتر (مسسؤول تسويق في الفرع لبيع الهواتف) قد نشر على فيسبوك نص الرسالة التي تلقاها من الشركة والتي تخطرهم بالتخلي عن برموتر الدوام الجزئي "الطلبة"، ووقف تجديد عقود بروموتر جريد D. E، وإعادة النظر في تجديد عقود بروموتر جريد C على أن يتم ذلك من خلال إخطار البروموتر قبل انتهاء عقده بشهرين على أن يحقق له استكمال عقده أو إنهائه وقت إخطاره بعدم التجديد.

وأضاف المصدر: "مفيش موظفين بيمشوا في نفس اليوم، في إعادة هيكلة واللي بيمشي بيمشي بالشكل الرسمي وبياخد كافة مستحقاته، لكن مش بنرفد عمالة ونسرح ناس".

وبحسب المصدر فإن هناك تأخيرا في دخول أجهزة المحمول للسوق المصرية بسبب الإجراءات الخاصة بالاستيراد والجمارك، ولكن هناك دفعات من الأجهزة سيتم إتاحتها في السوق المصرية قريبا.

وأوضح قائلا: "منذ عدة أشهر اجتمعت الشركة بوزارة الاتصالات لبحث إنشاء مصنع لها في مصر فكيف نصفي أعمالنا في مصر الآن".

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر مجموعة من القواعد الاستيرادية الجديدة في نهاية فبراير الماضي وتم بدء العمل بها في مارس، تتضمن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.

المصدر: مصراوي