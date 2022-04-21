الكافيار الروسي ممنوع من دخول المملكة المتحدة

وسعت المملكة المتحدة اليوم الخميس عقوباتها المفروضة على موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وفي إطار القيود الجديدة تم توسيع قائمة السلع المحظور استيرادها من روسيا.

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وفرضت المملكة المتحدة حظرا على استيراد مجموعة من المنتجات وهي: الفضة والكافيار والمنتجات الخشبية من روسيا.

كذلك أعلنت لندن عن زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 35% على سلع بقيمة 130 مليون جنيه إسترليني يتم استيرادها من روسيا وبيلاروس، وشملت الزيادة واردات الماس والمطاط من هذين البلدين.

وبعد إطلاق روسيا في نهاية فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا لحماية دونباس، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية على روسيا.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

المصدر: تاس