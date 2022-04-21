أشار تقرير لـ"فوربس" إلى أن إجمالي ثروات المليارديرات الروس انخفض في 2022 بنسبة 42% إلى نحو 353 مليار دولار وذلك في ظل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، حيث طالت رجال أعمال روس.

وذكرت صحيفة "فوربس" الأمريكية أن "عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى ودول أخرى وما تلاها من تداعيات أدت إلى خفض ثروات رجال الأعمال الروس كما ساهمت في تراجع عددهم".

وأفادت بأن عدد المليارديرات الروس انخفض من 123 شخصية إلى 88 شخصية، كما أن ترتيب قائمة أغنى أغنياء روسيا شهد تغيرا وذلك بعدما تم إدراج بعض رجال الأعمال في قائمة العقوبات الأمريكية.

وقالت إن ترتيب رجل الأعمال أليكسي مورداشوف، الشريك في ملكية "سيفرستال"، تراجع من المرتبة الأولى إلى الخامسة وقدرت المجلة ثروة مورداشوف بنحو 13.2 مليار دولار.

ووفقا لبيانات الصحيفة فإن قائمة أغنى أغنياء روسيا يترأسها الآن رجل الأعمال فلاديمير ليسين، أحد أقطاب صناعة الحديد الصلب في روسيا، وتقدر ثروته بنحو 18.4 مليار دولار.

في المرتبة الثانية جاء رئيس شركة "نوريلسك نيكل" فلاديمير بوتانين، وتقدر ثروته بحوالي 17.3 مليار دولار، يليه في المرتبة الثالثة مؤسس "تلغرام" بافيل دوروف بثروة تقدر بحوالي 15.1 مليار دولار.

المصدر: فوربس