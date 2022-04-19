وزير المالية الروسي سيترأس الوفد الروسي في اجتماع G20

سيترأس وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف الوفد الروسي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وفقا لما ذكرته وزارة المالية الروسية اليوم الثلاثاء.

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وجاء في البيان الصادر عن الوزارة: "سيترأس وزير المالية أنطون سيلوانوف الوفد الروسي في اجتماع مجموعة العشرين".

ومن المقرر عقد اجتماع مجموعة العشرين المالية في 20 أبريل الجاري في واشنطن، وتتولى إندونيسيا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام.

وتتكون مجموعة العشرين من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وكندا والبرازيل والمكسيك والأرجنتين والهند وأستراليا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وتركيا.

المصدر: تاس