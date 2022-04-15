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الروبل الروسي يعوض بعض خسائره السابقة

مال وأعمال

الروبل الروسي يعوض بعض خسائره السابقة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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عوضت العملة الروسية، اليوم الجمعة، بعض خسائرها التي منيت بها سابقا، وجرى تداول الدولار دون مستوى 80 روبلا.

وبحلول الساعة 15:02 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 92 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 79.97 روبل.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.92 روبل إلى 85.09 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.11% إلى 2407.38 نقطة، فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار 0.90% إلى 949.53 نقطة.

المصدر: RT

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