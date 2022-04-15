تونس.. إضراب عمال شركات توزيع المحروقات

ينفذ عمال شركات توزيع المحروقات في تونس إضرابا عن العمل، اليوم الجمعة وغدا السبت، وسط رفض أصحاب هذه المؤسسات التفاوض حول الزيادة في الأجور.

وقال الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، سلوان السميري، إن الإضراب سيشمل أربع شركات خاصة لتوزيع المحروقات، باستثناء الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل".

وأوضح أن "السبب هو رفض أصحاب المؤسسات المذكورة التفاوض حول الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2021 ورفض تطبيق محضر الاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في 1 يناير 2022".

وأفاد بأن ممثلي الشركات الخاصة لتوزيع المحروقات "اشترطوا الموافقة على الزيادة في أجور الأعوان بموافقة وزارة الصناعة والمناجم ووزارة المالية على الزيادة لفائدتهم في هامش ربح بيع المحروقات".

هذا وعبر عدد من سائقي سيارات الأجرة عن استنكارهم للارتفاع الكبير في أسعار المحروقات والسيارات، وعدم تمكنهم من الحصول على رخص "تاكسي"، مما جعلهم يعيشون وضعيات اجتماعية صعبة.

المصدر: "موزاييك"