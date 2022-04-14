المستشار النمساوي: بوتين أكد استمرار إمدادات الغاز الروسي

أفاد المستشار النمساوي كارل نهامر، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد له خلال المحادثات التي عقدها معه في موسكو، "استقرار إمدادات الغاز الروسي وإمكانية سداد ثمنها باليورو".

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وفي مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية، قال نهامر إن "الرئيس بوتين أكد أن إمدادات الغاز مضمونة وأن روسيا ستواصل تزويد الكميات المطلوبة على النحو المنصوص عليه في العقود، والتي يمكن الاستمرار في سدادها باليورو".

وكان الرئيس بوتين قد وقع في وقت سابق مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة، فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2022.

وبناء على المرسوم، يعتبر "غازبروم بنك" مصرفا مرخصا لتنفيذ التعاملات المالية المرتبطة ببيع الغاز الطبيعي للدول غير الصديقة.

ويتوجب على العملاء من الدول المذكورة فتح حسابين في مصرف "غازبروم بنك" الأول بالروبل الروسي والثاني بعملات أجنبية وذلك لسداد مدفوعات الغاز الطبيعي المورد.

وعن آلية السداد، أشار دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إلى أن المشترين في أوروبا كانوا يدفعون وسيواصلون السداد باليورو وسيقوم "غازبروم بنك" باستلام الحوالات باليورو وتحويلها إلى الروبل ومن ثم تحويلها إلى البائع (غازبروم).

المصدر: تاس