التضخم في الولايات المتحدة يبلغ أعلى مستوى له منذ 1981

واصل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعه في شهر مارس الماضي، وبلغ أعلى مستوى له منذ العام 1981، حيث سجل الشهر الماضي مستوى 8.5% على أساس سنوي مقابل 7.9% في فبراير الماضي.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن هذه هي أكبر زيادة في هذا المؤشر في البلاد خلال 12 شهرا منذ الفترة المنتهية في ديسمبر 1981.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.2%، وهذه هي أكبر زيادة منذ سبتمبر 2005، ووفقا لوزارة العمل الأمريكية فقد ارتفعت أسعار البنزين والمساكن والمواد الغذائية أكثر من غيرها.

وتجاوزت نتائج التضخم توقعات المحللين، إذ أشاروا إلى معدل تضخم سنوي عند 8.4% ونمو الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.1%، وفقا لشركة FactSet الأمريكية.

وفي نهاية شهر يناير الماضي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن التضخم المرتفع في الولايات المتحدة يستمر لفترة أطول بكثير مما كان متوقعا، وستستخدم السلطات جميع الوسائل المتاحة لتقليله.

المصدر: تاس