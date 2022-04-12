بعد الانخفاض.. برميل "برنت" يصعد بأكثر من 4%

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد تراجع حاد تم تسجيله أمس، ويأتي الصعود في ظل مخاوف على اضطراب إمدادات الخام ورفع جزئي للقيود المفروضة في شنغهاي لمكافحة كورونا.

وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.87% إلى 97.94 دولار للبرميل.

في حين زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 4.17% إلى 102.59 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأمس تراجعت أسعار الذهب الأسود دون مستوى 98 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 17 مارس الماضي.