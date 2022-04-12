العقوبات تطال تطبيق "سبيربنك" الروسي في متجر "آبل"

أفاد "سبيربنك"، أكبر البنوك الروسية، بأنه لم يعد من الممكن تنزيل تطبيق الهاتف المحمول الخاص به أو تحديثه في متجر تطبيقات "آبل" بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا.

وأشار البنك الروسي إلى أن العملاء الذين ثبتوا التطبيق في وقت سابق يمكنهم مواصلة استخدام التطبيق بشكل اعتيادي، إذ لا توجد قيود على استخدامه، لكن تحديث التطبيق أو إعادة تنزيله باتت غير ممكنة.

وأوصى بنك "سبيربنك" العملاء بعدم حذف التطبيق المثبت مسبقا، كذلك أشار إلى أن العملاء بإمكانهم استخدام موقع البنك (Sberbank Online) لتنفيذ المعاملات المصرفية اللازمة.

ومنذ أبريل الجاري تم إدراج "سبيربنك" في عقوبات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المفروضة على روسيا، وتشمل القيود تجميد أصول "سبيربنك" وحظر المعاملات مع البنك للأفراد والكيانات القانونية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

المصدر: نوفوستي