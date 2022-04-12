 
مباشر

الصين تكشف حجم الزيادة في تبادلها التجاري مع مصر

مال وأعمال

الصين تكشف حجم الزيادة في تبادلها التجاري مع مصر
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ssol

أفادت المؤشرات الاقتصادية الصينية، بارتفاع حجم التجارة بين الصين ومصر 37.3 بالمائة على أساس سنوي.

إقرأ المزيد
الصين: سنواصل تطوير التجارة مع روسيا دون أن نلتف على العقوبات الغربية
الصين: سنواصل تطوير التجارة مع روسيا دون أن نلتف على العقوبات الغربية

وأظهرت بيانات رسمية واردة من الهيئة الوطنية العامة للجمارك، بأن حجم التجارة بين الصين ومصر بلغ 19.97 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة 37.3 بالمائة على أساس سنوي.

وسجلت الصادرات الصينية إلى مصر 18.27 مليار دولار أمريكي، بزيادة 34 بالمائة على أساس سنوي، في حين وصلت واردات الصين من مصر إلى 1.7 مليار دولار أمريكي، محققة قفزة بنسبة 84.8 بالمائة على أساس سنوي.

المصدر: "شينخوا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا