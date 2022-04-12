الصين تكشف حجم الزيادة في تبادلها التجاري مع مصر

أفادت المؤشرات الاقتصادية الصينية، بارتفاع حجم التجارة بين الصين ومصر 37.3 بالمائة على أساس سنوي.

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وأظهرت بيانات رسمية واردة من الهيئة الوطنية العامة للجمارك، بأن حجم التجارة بين الصين ومصر بلغ 19.97 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة 37.3 بالمائة على أساس سنوي.

وسجلت الصادرات الصينية إلى مصر 18.27 مليار دولار أمريكي، بزيادة 34 بالمائة على أساس سنوي، في حين وصلت واردات الصين من مصر إلى 1.7 مليار دولار أمريكي، محققة قفزة بنسبة 84.8 بالمائة على أساس سنوي.

المصدر: "شينخوا"