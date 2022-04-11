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البورصة المصرية تخسر مليارات الجنيهات

مال وأعمال

البورصة المصرية تخسر مليارات الجنيهات
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب.

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وخسر رأس المال السوقي 14.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.318 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.55%، ليغلق عند مستوى 10728 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 1849 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 13174 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 4286 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 1810 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 2755 نقطة.

المصد: اليوم السابع

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