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مصر.. قناة السويس تقرر بيع الكراكة صلاح الدين الأيوبي وتحدد قيمة التأمين الأولية

مال وأعمال

مصر.. قناة السويس تقرر بيع الكراكة صلاح الدين الأيوبي وتحدد قيمة التأمين الأولية
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أعلنت إدارة التموين التابعة لهيئة قناة السويس في مصر، بيع الكراكة صلاح الدين الأيوبي في جلسة يوم 14 يونيو المقبل، بقيمة تأمين دخول جلسة المزاد نحو مليون جنيه.

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جدير بالذكر، أن الكراكة صلاح الدين الأيوبي تم بناؤها في عام 1977 في ترسانة MHI باليابان، ويصل طولها الكلي 119.9 متر، بحمولة تصل إلى 7500 طن، وهي من النوع الـ HOPPER، ويصل عمق التكريك بها إلى نحو 25 مترًا.

وتمتك القناة، أسطولا من الكراكات يصل إلى 12 كراكة ما بين ماصة طاردة، وهي الكراكة مهاب مميش، وحسين طنطاوي، ومشهور والصديق، وطارق بن زياد ومحمود يونس وبركات والعاشر من رمضان والميقاتي، بينما النوع الثاني وهو ماصة تسير ذاتيا، وتضم ثلاث كراكات وهي مكة وعبور بورسعيد وصلاح الدين الأيوبي.

وتتميز الكراكة صلاح الدين الأيوبي بالقدرة الخاصة على ضخ ناتج الحفر لمسافات بعيدة تمكنها من إعادة تشكيل الشواطئ، خصوصًا أمام القرى السياحية ومداخل الموانئ.

المصدر: القاهرة 24

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