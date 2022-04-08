توقعات برفع أسعار الوقود في مصر

تترقب السوق المصرية موعد تحديد أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة مع انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها ربع السنوي المقرر له في أبريل.

إقرأ المزيد

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد رفعت أسعار بنزين 95 و92 و80 بمقدار 25 قرشا للتر في آخر اجتماعاتها فبراير الماضي، وذلك استجابة لارتفاع أسعار النفط العالمية، لكن منذ ذلك الحين تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع سعر خام برنت من جديد بنسبة 15% إلى 107 دولارات للبرميل.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 16% منذ أبريل 2021.

ولجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في مصر، ومنذ تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر عام 2019، اتخذت اللجنة 10 قرارات، تم تخفيض الأسعار في مرتين، وتثبيتها 4 مرات، ورفعها في 4 مرات.

وتجتمع اللجنة كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، بحيث لا تتجاوز نسبة التغير ارتفاعا أو انخفاضا 10%، ويأتي اجتماع إبريل الجاري للجنة التسعير التلقائي للوقود وسط ظروف صعبة على المستوي المحلي الذي يشهد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري، وأوضاع عالمية، تتمثل في الحرب الأوكرانية الروسية والتي تسبب في ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، خاصة أن مصر تضع سعرا لبرميل النفط في موازنة العام الجاري لا يتخطى 80 دولارا.

وخفضت مصر قيمة العملة من 15.7 جنيه للدولار، لمستوى 18.5 جنيه، في أول تحريك منذ 5 سنوات.

المصدر: القاهرة 24