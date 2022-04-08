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روسيا تستأنف الرحلات الجوية إلى القاهرة بعد توقفها لشهر

مال وأعمال

روسيا تستأنف الرحلات الجوية إلى القاهرة بعد توقفها لشهر
Legion-Media
طائرة من طراز Sukhoi Superjet 100 تابعة لشركة طيران Rossiya Airlines (صورة من الأرشيف)
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استقبل مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أول رحلة طيران روسية منتظمة بعد توقف الرحلات الجوية بين مطارات روسيا ومطار القاهرة حوالي شهر على خلفية الأزمة الأوكرانية.

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ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر قولها: "وصلت أول رحلة من مطار سوتشي الدولي وهي تابعة لشركة طيران Rossiya Airlines و برقم SU6769  بطائرة من طراز Sukhoi Superjet 100-95B متأخرة ساعة عن موعدها المحدد".

وترتبط شركة الطيران "روسيا إيرلاينز" بالرمز مع شركة الخطوط الروسية "إيرفلوت" وستنفذ رحلة طيران يوميا حتى 31 مايو المقبل.

 وتم نزول ركاب الطائرة ودخولهم صالة الوصول من ممر خاص، وذلك لصغر طراز الطائرة وعدم تمكنها من الوقوف بتيوب دخول الركاب إلى صالة الوصول.

المصدر: "الأهرام"

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