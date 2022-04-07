شركتا طيران الإمارات والاتحاد تتوقعان تعافي صناعة الطيران في 2023

قال رئيسا شركتي طيران الإمارات والاتحاد للطيران إنهما يتوقعان تعافي الصناعة من آثار جائحة فيروس كورونا العام المقبل 2023.

وقال رئيس طيران الإمارات تيم كلارك إن "الحرب الروسية الأوكرانية ستؤخر الانتعاش المتوقع وصوله إلى مستويات حركة الطيران لعام 2019 حتى منتصف العام المقبل"، مشيرا إلى أنه "لولا اندلاع الحرب في أوروبا لكان التعافي ممكنا بحلول نهاية هذا العام".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد توني دوغلاس في مؤتمر مركز "كابا" للطيران إنه يتوقع عودة الصناعة إلى مستويات 2019 في الفترة من "منتصف إلى نهاية عام 2023".

المصدر: cnbc