وزير الاقتصاد السلوفاكي: إذا كان الشرط هو دفع ثمن الغاز بالروبل سنفعل ذلك

أعلن وزير الاقتصاد السلوفاكي ريخارد سوليك أنه يقبل إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل نظرا لإصرار موسكو على ذلك.

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وفي تصريحات متلفزة قال سوليك إن "توريدات الغاز لا يمكن وقفها"، مشيرا إلى أنه إذا كان شرط مواصلة هذه التوريدات هو دفع ثمن الغاز بالروبل فسوف تمتثل سلوفاكيا لهذا الشرط.

وذكر الوزير أن البعض قد يعتبر هذا الموقف بأنه "براغماتي جدا".

ولفت سوليك إلى أن التوريدات الروسية تلبي 85% من احتياجات بلاده من الغاز الطبيعي، مضيفا أن تنويع مصادر الغاز سيتطلب سنوات عدة.

وأضاف: "أدعو إلى أن نعمل سويا ضمن إطار الاتحاد الأوروبي في هذه المسألة ونبحث عن حل مشترك. لكن لا يمكن قطع الغاز عنا".

المصدر: "نوفوستي"