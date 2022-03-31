الروبل الروسي يتعافى من تأثير العقوبات الغربية

واصلت العملة الروسية ارتفاعها أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية اليوم وجرى تداول الدولار دون 84 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ 24 فبراير، وهو تاريخ إطلاق العملية العسكرية الروسية.

ووفقا لبيانات بورصة موسكو، تراجع سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 11:46 بتوقيت موسكو، بواقع 1.2 روبل إلى 83.35 روبل.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.54 روبل إلى 92.61 روبل، وقبل ذلك من التداولات تراجعت العملة الأوروبية دون مستوى 88 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 21 فبراير الماضي.

ويرى خبراء أن العملة الروسية عوضت جميع الخسائر التي منيت بها بعد فرض الغرب عقوبات على موسكو إثر إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إذ كان يتم تداول الدولار في تاريخ 24 فبراير الماضي عند مستوى 83 - 84 روبل.

Rouble has recovered its entire sanctions hit.

Mild inflation in Russia below EU and OECD countries.

And here we are. people go brrrrr pic.twitter.com/zCm6CLaSaN — Adam Townsend (@adamscrabble) March 30, 2022

المصدر: RT + نوفوستي