 
مباشر

الروبل الروسي يتعافى من تأثير العقوبات الغربية

مال وأعمال

الروبل الروسي يتعافى من تأثير العقوبات الغربية
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sq08

واصلت العملة الروسية ارتفاعها أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية اليوم وجرى تداول الدولار دون 84 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ 24 فبراير، وهو تاريخ إطلاق العملية العسكرية الروسية.

ووفقا لبيانات بورصة موسكو، تراجع سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 11:46 بتوقيت موسكو، بواقع 1.2 روبل إلى 83.35 روبل.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.54 روبل إلى 92.61 روبل، وقبل ذلك من التداولات تراجعت العملة الأوروبية دون مستوى 88 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 21 فبراير الماضي.

ويرى خبراء أن العملة الروسية عوضت جميع الخسائر التي منيت بها بعد فرض الغرب عقوبات على موسكو إثر إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إذ كان يتم تداول الدولار في تاريخ 24 فبراير الماضي عند مستوى 83 - 84 روبل.

المصدر: RT + نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا