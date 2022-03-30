تقرير يكشف انخفاض واردات مصر من القمح لأول مرة منذ 9 سنوات

كشف تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، عن تراجع واردات مصر من القمح إلى أدنى مستوى لها منذ تسع سنوات في موسم 2023/2022، وذلك بسبب الأزمة في أوكرانيا.

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وأوضح التقرير أن الأزمة أدت إلى استبعاد اثنين من أكبر موردي القمح لمصر من السوق، وتوقع التقرير أن تنخفض واردات البلاد من المحصول بنسبة 8.3% على أساس سنوي إلى 11 مليون طن متري في الموسم الذي يبدأ في يوليو المقبل.

وأشار التقرير إلى أن مصر اعتمدت بشكل كبير على القمح من دول البحر الأسود، إذ اشترت نحو 82% من القمح على مدى السنوات الخمس الماضية من روسيا وأوكرانيا، والتي تعرض أسعارا أقل وأوقات شحن أسرع مقارنة بالدول الأخرى.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج القمح المحلي إلى 9.8 مليون طن في موسم 2023/2022، بزيادة 8.9% على اساس سنوي، على خلفية زيادة المساحة المنزرعة بالمحصول. وقدمت الحكومة أيضا مجموعة من الحوافز، بما في ذلك رفع الأسعار وتوريد حصص إلزامية، لزيادة الإنتاج المحلي هذا العام، وتستهدف الحكومة شراء ما بين 5 و6 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم المقبل الذي يبدأ في أبريل.

المصدر: وزارة الرزاعة الأمريكية