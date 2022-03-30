يوم واحد على اختتام فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي"

يسدل الستار على فعاليات إكسبو 2020 دبي، يوم الخميس 31 مارس، بحفل ختامي كبير يشارك فيه نجوم عالميون، بعد أن استمر المعرض لمدة 182 يوما.

ونشرت صفحة إكسبو 2020 دبي على إنستغرام فيديو العد العكسي لتاريخ إنهاء المعرض، داعية الجميع للحاق بزيارة إكسبو قبل أن تنتهي فعالياته.

وسيشارك في حفل الختام فنانون عالميون، المغنية الأمريكية كريستينا أغيليرا، والمغنية الألمانية نورا جونز، وعازف التشيللو يويو ما، الذين سيقدمون عروضا منفردة، موزعة على منصة اليوبيل ومسرح دبي ميلينيوم، بحسب صحيفة الخليج.

وستعتلي المسرح "فرقة ورلد سترينغ إكسبو 2020"، وهي فرقة مؤلفة من 16 موسيقي عالمي موهوب، بقيادة المايسترو هاروت فازليان، وعازفة البيانو الإيطالية إليانورا كونستانتيني.

ويؤدي 40 عضوا من جوقة أطفال مقرها الإمارات، النشيد الوطني للبلاد، برفقة أوركسترا الفردوس النسائية، بقيادة ياسمينا صباح.

وسيسلم وزير التسامح والتعايش في الإمارات والمفوض العام لـ"إكسبو 2020 دبي"، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، علم المكتب الدولي للمعارض، إلى رئيس الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض، جاي تشول تشوي، والذي سيسلمه بدوره إلى ممثلي "إكسبو 2025" أوساكا كانساي، وذلك في نهاية حفل الاختتام.

وسيتم بث حفل الختام مباشرة عبر منصة إكسبو الافتراضي وتلفزيون إكسبو، وسيتم استعراض بعض من اللحظات المميزة التي شهدتها ساحة الوصل، التي تعتبر قلب معرض إكسبو2020 دبي.

وكان معرض إكسبو 2020 دبي قد افتتح أبوابه أمام الزوار من كل أنحار العالم في 1 أكتوبر 2021، وجذب المعرض ملايين الزوار، وشاركت بالمعرض 192 دولة بأجنحة مميزة، عكست ثقافة وتاريخ وتطور هذه البلاد عبر الزمن.

المصدر:انستغرام+صحيفة الخليج