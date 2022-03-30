موانئ أبو ظبي توقع اتفاقيات مبدئية مع المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض

أعلنت مجموعة موانئ أبو ظبي عن توقيع اتفاقيات مبدئية مع المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض برعاية وزارة النقل المصرية وهيئة النقل النهري.

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وأوضحت مجموعة موانئ أبو ظبي أنها وقعت اتفاقية مبدئية مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الذراع التجاري لوزارة النقل المصرية.

وأشارت مجموعة موانئ أبوظبي إلى أن الجانبين سيشرفان بموجب هذه الاتفاقية على تطوير ميناء العين السخنة وإدارة عملياته، وبحث سبل التعاون المشترك وذلك في إطار جهود تطوير القطاع البحري في جمهورية مصر العربية، حيث تنص الاتفاقية على تعاون الجانبين بشكل وثيق لإعداد دراسة جدوى اقتصادية حول تطوير مرافق الميناء في المستقبل واستطلاع الفرص الاستثمارية المتاحة لدعم قدرات الميناء وطاقته الاستيعابية والتي ستفتح الباب أمام الميناء لاستهداف أسواق وقطاعات أعمال جديدة وتوفير مصادر جديدة للإيرادات.

ولفتت مجموعة موانئ أبوظبي إلى أنها ستقود جهود إجراء هذه الدراسة المتوقع إعدادها خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما ستقوم شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بدعم المشروع من خلال توفير البيانات المالية والرقمية والبيئية والتجارية والتشغيلية الضرورية للمساهمة في نجاح الدراسة.

هذا وتم توقيع الاتفاقية المبدئية الثانية بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والهيئة العامة للنقل النهري، وتنص على تعاون الأطراف الثلاثة في مجموعة من المشاريع تضم إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء نهري في محافظة المنيا، وتجهيز وإدارة وتشغيل مرافق تخزين في محافظة دمياط، وإدارة وتشغيل خطوط لنقل الركاب في محافظة القاهرة الكبرى.

تجدر الإشارة إلى أن التوقيع جاء على هامش فعاليات الدورة الحادية عشرة من المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج 2022)، حيث تم التوقيع بحضور معالي وزير النقل المصري، الفريق المهندس كامل الوزير، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي، وذلك من قبل كل من سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، واللواء بحري أ.ح / عبدالقادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، واللواء مفيد صلاح شحاته، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.

وقّعنا أيضاً اتفاقية مبدئية مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والهيئة العامة للنقل النهري بغرض التعاون في مجموعة من المشاريع. — AD Ports Group (@ADPortsGroup) March 30, 2022

المصدر: RT