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انخفاض حاد في أسعار النفط!

مال وأعمال

انخفاض حاد في أسعار النفط!
Globallookpress
صورة تعبيرية
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هبطت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 5%، وتراجع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" دون مستوى 100 دولار للبرميل.

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ميدينسكي: المحادثات بين روسيا وأوكرانيا كانت بناءة
ميدينسكي: المحادثات بين روسيا وأوكرانيا كانت بناءة

وجاء هبوط أسعار الذهب الأسود في ظل بوادر إيجابية لمحادثات روسيا وأوكرانيا في تركيا، التي جرت اليوم، وصرح فلاديمير ميدينسكي، كبير المفاوضين الروس بعد انتهاء المحادثات بأن المحادثات بين موسكو وكييف كانت بناءة.

وبحلول الساعة 15:35 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 6.45% إلى 99.13 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 6.18% إلى 105.53 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ

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