لبنان يطلب استثناء "غذائيا" من الجزائر

طلبت الحكومة اللبنانية من الجزائر أن تستثني لبنان من قرار وقف تصدير السكر للخارج، لتأمين حاجة السوق اللبنانية.

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وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني أنه في "منتدى الدوحة" في قطر، "اجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائري، رمطان لعمامرة، على رأس وفد، في حضور سفير الجزائر عبد الكريم الركايبي، ومستشار الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر"، لافتة إلى أنه "خلال الاجتماع جرى عرض العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في المجالات كافة".

وأضافت: "أطلع الوزيرـ الرئيس ميقاتي على التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية في الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، وقد طلب الرئيس ميقاتي أن تستثني الحكومة الجزائرية لبنان من قرار وقف تصدير السكر للخارج، لتأمين حاجة السوق اللبناني".

2/2 والتعاون في المجالات كافة، واطلع الوزير الرئيس ميقاتي على التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية في الجزائر في الاول والثاني من تشرين الثاني المقبل. وقد طلب الرئيس ميقاتي ان تستثني الحكومة الجزائرية #لبنان من قرار وقف تصدير السكر للخارج، لتأمين حاجة السوق اللبناني@Lamamra_dzpic.twitter.com/uhoO5ynyr6 — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) March 7, 2022

المصدر: RT