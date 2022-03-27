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لبنان يطلب استثناء "غذائيا" من الجزائر

مال وأعمال

لبنان يطلب استثناء
AP Dalati Nohra
رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي
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طلبت الحكومة اللبنانية من الجزائر أن تستثني لبنان من قرار وقف تصدير السكر للخارج، لتأمين حاجة السوق اللبنانية.

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وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني أنه في "منتدى الدوحة" في قطر، "اجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائري، رمطان لعمامرة، على رأس وفد، في حضور سفير الجزائر عبد الكريم الركايبي، ومستشار الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر"، لافتة إلى أنه "خلال الاجتماع جرى عرض العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في المجالات كافة".

وأضافت: "أطلع الوزيرـ الرئيس ميقاتي على التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية في الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، وقد طلب الرئيس ميقاتي أن تستثني الحكومة الجزائرية لبنان من قرار وقف تصدير السكر للخارج، لتأمين حاجة السوق اللبناني".

المصدر: RT

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