منتجو اللحوم الألمان ينتقدون وزيرا دعا للتقليل من تناول اللحوم "نكاية ببوتين"

انتقد اتحاد صناعة اللحوم الألماني تصريحا لوزير الزراعة جيم أوزدمير، حث فيه المواطنين على تناول كميات أقل من اللحوم "لمحاربة روسيا" على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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وقال الاتحاد، حسبما نقلت عنه بوابة أخبار المال والأعمال الألمانية Deutsche Wirtschafts Nachrichten. إن "مزيدا من خفض عدد الماشية في ألمانيا سيأتي بنتائج عكسية".

ووصف الاتحاد موقف الوزير بأنه "مريب جدا"، وتساءل: "كيف يمكن إقناع الناس أن تخليهم عن تناول اللحوم سيساعد في تسوية النزاع في أوكرانيا؟".

وفي سياق متصل تتوقع جمعية المزارعين الألمان زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذاية في البلاد.

في وقت سابق، قال المحلل الألماني راينر روتفوس لـ RT أن نقص الوقود الناجم عن فرض العقوبات على روسيا، قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المحلات التجارية الكبرى بالبلاد.

المصدر: RT