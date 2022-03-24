اليابان تعلق على قرار روسيا التحول إلى قبول ثمن الغاز بالروبل

أعلنت سلطات اليابان أنها تدرس القضايا المتعلقة بقرار موسكو تحويل مدفوعات إمدادات الغاز للدول "غير الصديقة" إلى الروبل، لأن طوكيو "ليس لديها فهم بعد لكيفية تنفيذ ذلك القرار عمليا".

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وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي في كلمة أمام البرلمان اليوم الخميس: "في الوقت الحالي، ندرس الموقف مع المؤسسات المعنية، حيث لا نفهم ما هي نية الجانب الروسي وكيف سيتم تنفيذها".

من جانبه، أشار هيروكازو ماتسونو، الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، في مؤتمر صحفي في طوكيو، إلى أن الحكومة تناقش هذه المسألة بشكل حثيث مع الهيئات والشركات الوطنية الأخرى المعنية بقضايا الطاقة وإمدادات موارد الطاقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس الأربعاء أن موسكو قررت الامتناع عن استخدام "عملات الدول غير الصديقة" في نقل الغاز وتحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى عملة الروبل "في أسرع وقت ممكن".

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، بلغت حصة روسيا في الحجم الإجمالي للواردات اليابانية من الغاز الطبيعي المسال 8.8%، وتتلقى اليابان معظم الغاز المستورد من روسيا، من جزيرة سخالين في الشرق الأقصى الروسي.

المصدر: "تاس"