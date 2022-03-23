شركة "توتال" الفرنسية توقف شراء النفط من روسيا

أعلنت شركة النفط الفرنسية "توتال"، أنها قررت وقف شراء النفط والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية عام 2022 على أقصى تقدير.

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وقالت الشركة، في بيان، إنه "نظرا إلى تدهور الوضع في أوكرانيا ووجود مصادر بديلة لتزويد أوروبا، قررت شركة توتال إنرجي من جانب واحد عدم الدخول في عقود أو تجديدها لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية، بما يضمن سلامة أفرادها".

وأوضحت، أنها ستعمل على تعبئة المنتجات النفطية من أماكن أخرى، وخاصة الديزل الذي تنتجه مصفاة "ساتورب" في السعودية.

كما قررت الشركة، تعليق تطوراتها التجارية في مجالات البطاريات ومواد التشحيم في روسيا.

Russie : @TotalEnergies explicite ses principes d’actions@TotalEnergies met fin à l’achat de pétrole et produits pétroliers en provenance de Russie 👇https://t.co/ybOyNEkVN9 — TotalEnergies (@TotalEnergies) March 22, 2022

من جهة أخرى، قررت "توتال" الحفاظ على إمدادات الغاز الروسي في هذه المرحلة، قائلة: "على عكس النفط، من الواضح أن القدرات اللوجستية للغاز في أوروبا تجعل من الصعب الامتناع عن استيراد الغاز الروسي في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة دون التأثير على إمدادات الطاقة بالقارة".

المصدر: RT