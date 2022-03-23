أسعار صرف العملات الأجنبية في مصر

شهد الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة، ارتفاعا كبيرا مقابل الجنيه المصري، ليواصل الصعود لمستويات قياسية، بعد نحو عام ونصف من الاستقرار.

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وفي هذا السياق، نشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، بحسب آخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري، حيث سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في هذا البنك الآتي:



أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي:

- الدولار الأمريكي للشراء 18.43 جنيه، والبيع 18.53 جنيه.

- اليورو للشراء 20.2011 جنيه، والبيع 20.4516 جنيه.

- الجنيه الإسترليني للشراء 24.182 جنيه، والبيع 24.58 جنيه.

- ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 14.6003 جنيه، والبيع 14.7391 جنيه. ‏

- الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.7153 جنيه، والبيع 2.7489 جنيه.

- الكرون النرويجي للشراء 2.0925 جنيه، والبيع 2.1269 جنيه.

- الكرون السويدي للشراء 1.9329 جنيه، والبيع 1.9694 جنيه.

- الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 19.6587 جنيه، والبيع 19.8926 جنيه.

- ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 15.2276 جنيه، والبيع 15.5128 جنيه.

- ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 13.594 جنيه، والبيع 13.7993 جنيه.

المصدر: "صدى البلد"